Китай ожидает активизации армянского бизнеса на китайском рынке

ЕРЕВАН, 2 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Правительство Китайской Народной Республики обсуждает шаги по более тесному сотрудничеству с Арменией.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Армении Фан Йон.

«Мы работаем над привлечением китайских инвесторов в Армению. На данный момент мы обсуждаем сотрудничество по разным направлениям. Мы работаем над увеличением потока туристов из Китая в Армению. Мы также надеемся, что армянская деловая активность будет наблюдаться на китайском рынке. Китайцы очень любят армянские продукты, в том числе спиртные напитки. Армянский коньяк и вино очень популярны в нашей стране, так же как нас интересует производимая здесь медь и многое другое», - сказал посол.

По словам посла, многие инициативы, предусмотренные между Арменией и Китаем, не состоялись, так как эпидемия коронавируса началась во всем мире в прошлом году, а также произошла Арцахская война.

Фан Йон подчеркнул, что в следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Китаем, в течение которых страны поддерживали и помогали друг другу.

«Между Арменией и Китаем установились дружеские отношения, уровень сотрудничества высокий. В начале установления дипотношений товарооборот составлял 200 тысяч долларов, а в прошлом году приблизился к 1 миллиарду долларов. Для нас цель сотрудничества с дружественной страной - способствовать повышению и развитию уровня жизни населения страны. Мы готовы поделиться своим опытом развития с Арменией», - подчеркнул Фан Йон.