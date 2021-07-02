ФФА сделала клубам официальное предложение о создании Профессиональной футбольной лиги

ЕРЕВАН, 2 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Федерация футбола Армении официально обратилась к клубам с предложением обсудить создание Профессиональной футбольной лиги. Об этом «Арменпресс» сообщили в Федерации футбола Армении.

В течение последнего года Федерация футбола Армении активно работала над созданием Профессиональной футбольной лиги, проводя многочисленные обсуждения этого вопроса со своими международными партнерами. В результате заинтересованных обсуждений и обмена опытом ФФА разработала предварительные рабочие варианты устава Профессиональной футбольной лиги Армении (ПФЛА) и Меморандума о взаимопонимании ФФА-ПФЛА, которые президент ФФА Армен Меликбекян направил в клубы сегодня.

Указанные документы подготовлены в результате сотрудничества сотрудников ФФА и ФИФА. За время своей работы ФФА также сотрудничала с профессиональными лигами Казахстана, России, Украины и Бельгии.

Федерация футбола Армении попросила все клубы изучить документы в течение месяца, после чего в ФФА будет организована встреча с участием всех заинтересованных сторон для обсуждения предложений, замечаний и дальнейших шагов. Федерация футбола Армении ожидает инициативного участия клубов на этапах анализа документов и дальнейших обсуждений.