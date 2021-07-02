Рустам Бадасян принял посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева

ЕРЕВАН, 2 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Исполняющий обязанности министра юстиции РА Рустам Бадасян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Армении Болата Иманбаева и сотрудников посольства. Как передает «Арменпресс», Управление информации и связей с общественностью Министерства юстиции РА сообщает, что Рустам Бадасян приветствовал посла и выразил готовность к развитию сотрудничества.

Посол поблагодарил и.о. министра за теплый прием, поздравил всех с успешным проведением внеочередных парламентских выборов, их международным признанием и одержанием убедительной победы.

Посол Иманбаев передал Рустаму Бадасяну теплые приветствия министра юстиции Казахстана Марата Бекетаева и сообщил о готовности к углублению сотрудничества между министерствами.