Мы можем сделать все, что в наших силах, чтобы решить эту проблему: Фан Йон об армянских пленных в Азербайджане

ЕРЕВАН, 2 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Армении Фан Йон уверяет, что они обеспокоены находящимися в Азербайджане пленными армянами.

«Мы следим за новостями в прессе. Мы можем сделать все, что в наших силах, чтобы решить эту проблему. Однако эта проблема возникла между двумя странами и мы с болью в сердце ждем возвращения пленных », - сказал Фан Йон журналистам.

Как передает «Арменпресс», он добавил, что одна из основных целей их деятельности - предотвращение подобных действий. Посол также выразил надежду, что случаев плена больше не будет.

Азербайджан по-прежнему не выполняет в полной мере договоренности, достигнутые в трехсторонних заявлениях от 9 ноября по 11 января, в частности, о возвращении пленных. Исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян заявил, что по состоянию на 17 июня в Азербайджане находится 60 пленных армян, есть также версия о 110 пленных.

В Азербайджане против около 20 военнопленных-армян были возбуждены ложные судебные процессы по обвинению в убийствах, саботаже и других преступлениях. В пункте 9 заявления, подписанного Премьер-министром Республики Армения, Президентом Азербайджанской Республики и Президентом Российской Федерации, говорится, что тела военнопленных, заложников, других задержанных и погибших подлежат обмену. но пока Азербайджан не выполнил свои обязательства.