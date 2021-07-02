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Посол Туманян и член правительства Ирана обсудили план строительства третьей высоковольтной линии

Посол Туманян и член правительства Ирана обсудили план строительства третьей высоковольтной линии

ЕРЕВАН, 2 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 30 июня посол Армении в Исламской Республике Иран Арташес Туманян встретился с заместителем министра энергетики Ирана Хомаюном Хайери. Как сообщает «Арменпресс», посольство Армении в Иране распространило заявление по этому поводу.

Обсуждались ход реализации программы строительства третьей высоковольтной линии Армения-Иран, вопросы организации взаимных поставок электроэнергии между двумя странами.

В ходе беседы были уточнены сроки взаимных визитов делегаций сторон в ближайшие месяцы.


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