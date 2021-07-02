В России зарегистрировали 679 смертей из-за ковида за сутки. Это максимум за пандемию

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 679 против 672 днем ранее, что является максимальным значением с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованные в пятницу.

Всего из-за инфекции в стране умерли 136 565 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,46%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся возросло за сутки на 18 197, до 5 035 518, это максимальное значение с 19 февраля. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 90,5% от общего числа заразившихся.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 218, до 5 561 360. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,42%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 893 против 7 597 днем ранее, до 1 372 705.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,5%.

За сутки в Москве зарегистрировали 112 смертей из-за коронавируса (против 108 днем ранее), их общее число составило 22 668, следует из сообщения штаба.