Мы пытаемся добиться мирных отношений между Арменией и Азербайджаном: посол Китая в Армении

ЕРЕВАН, 2 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Посол Китая в Армении Фан Йон затронул вопрос нахождения азербайджанских военнослужащих на суверенной территории Армении.

Как сообщает «Арменпресс», в беседе с журналистами он отметил, что этот вопрос важен для них, поскольку у них дружеские отношения и с Арменией, и с Азербайджаном.

«Министерство иностранных дел Китая уже касалось вопроса нахождения азербайджанских военнослужащих на территории Армении. Я еще раз подчеркиваю, что мы пытаемся установить мирные отношения между двумя странами посредством переговорного процесса», - сказал Фан Йон.

12 мая Минобороны РА объявило, что азербайджанские войска вторглись на территорию Республики Армения по нескольким направлениям. Пока проблема не решена. Согласно заявлениям официальных кругов Республики Армения, при посредничестве российской стороны ведутся активные переговоры по решению вопроса и выводу азербайджанских войск с территории Республики Армения.

24 мая заместитель директора департамента печати МИД Китая Чжао Лицзян коснулся напряженности на армяно-азербайджанской границе. «И Азербайджан, и Армения - друзья и партнеры Китая. Мы искренне надеемся, что стороны смогут разрешить свои разногласия путем диалога, консультаций и совместной работы во имя мира и стабильности в регионе», - сказал он.