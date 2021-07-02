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9 представителей Армении примут участие в турнире Serbia Open

9 представителей Армении примут участие в турнире Serbia Open

ЕРЕВАН, 2 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Международный шахматный турнир Serbia Open стартует в Белграде, Сербия, в котором принимают участие 289 шахматистов из 41 страны, в том числе 52 гроссмейстера.

Как сообщает «Арменпресс», Армению на турнире представят член мужской сборной Армении, гроссмейстер Роберт Оганесян, член женской сборной Армении, гроссмейстер Анна Саркисян, гроссмейстеры Самвел Тер-Саакян, Мануэль Петросян, международный мастер Мамикон Гарибян, Международный женский мастер Сона Асатрян, мастера ФИДЕ Эмин Оганян, Армен Барсегян и мастер ФИДЕ среди женщин Анна Хачатрян.

Турнир стартует 2-го июля и завершится 8-го июля.


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