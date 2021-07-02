Такого выражения не было: Фан Йон пояснил заявление, приписываемое послу Китая в Азербайджане

ЕРЕВАН, 2 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Посол Китая в Армении Фан Йон опроверг распространенную в азербайджанских СМИ информацию о том, что посол Китая в Азербайджане Го Мин говорил о включении «Зангезурского коридора» в транспортный проект «Один пояс, один путь».

Как сообщает "Арменпресс", в беседе с журналистами посол упомянул, что они обсудили с послом Китая в Азербайджане Го Мином, и выяснили, что такого заявления не было.

«Китай поддерживает дружеские отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном. Мы надеемся, что этот конфликт между Арменией и Азербайджаном может быть разрешен путем переговоров, что лучше, чем война. Мы предпримем все необходимые шаги для мирного решения проблемы в меру наших возможностей. Таким образом, мы постараемся обеспечить безопасность границ в регионе», - сказал Фан Йон.