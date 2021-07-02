Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в I полугодии снизился на 12%

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в I полугодии 2021 года составил 104,06 млн тонн, что на 12,1% ниже аналогичного показателя 2020 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,21 млн баррелей.

В июне в дальнее зарубежье было экспортировано 18,49 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт вырос на 7,8%. Среднесуточный экспорт составил 4,52 млн баррелей.

Через порт Приморск по системе "Транснефти" с начала года отгружено 16,98 млн тонн российского нефтяного сырья (в июне - 3,2 млн тонн), МНТ Козьмино - 16,8 млн тонн (2,93 млн тонн), СМП Усть-Луга - 7,89 млн тонн (1,9 млн тонн), Новороссийск - 4,84 млн тонн (1,4 млн тонн),сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

НК "Роснефть" в I полугодии 2021 года экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 45,37 млн тонн (в июне - 8,7 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 12,84 млн тонн (2,52 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 8,23 млн тонн (1,24 млн тонн), "Газпром нефть" - 3,48 млн тонн (696,1 тыс. тонн), "Татнефть" - 3,77 млн тонн (640,43 тыс. тонн).

Транзит Казахстана в I полугодии 2021 года составил 6,73 млн тонн (в июне - 1,14 млн тонн), Туркмении - 1,05 млн тонн (239,85 тыс. тонн), Белоруссии - 842,3 тыс. тонн (141 тыс. тонн), Азербайджана - 498,55 тыс. тонн (84,9 тыс. тонн).

Российские нефтяные компании в I полугодии 2021 года нарастили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 34% - до 6,22 млн тонн. Экспорт в Белоруссию вырос на 34% до 6,22 млн тонн нефти.