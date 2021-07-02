Государственный камерный хор посвятит концерт 70-летию Гегама Григоряна

ЕРЕВАН, 2 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Государственный камерный хор «Ерджан», художественным руководителем и дирижер которого является Кристина Восканян, высоко оценивая известного оперного певца Гегама Григоряна, исполнит посвященную ему концертную программу.

Как сообщает «Арменпресс», вечер состоится 7 июля в Зале камерной музыки имени Комитаса.

Солисты - альтистка Рузанна Хандоян, сопрано Макруи Хачатурян, Тамара Мосинян, Дженни Назарян, Нелли Варданян, тенор Тигран Акопян, баритон Андраник Малхасян и пианистка Рузанна Григорян.

Будут исполнены работы П. Чайковского, П. Маскани, Э. Грига, А. Тиграняна, Р. Меликяна, Н. К. Ходжа-Эйнатяна, Э. Мирзояна, А. Рубинштейна, Г. Фора, Пуччини, В. Котояна.

Гегам Григорян пел в ряде престижных оперных театров и концертных залов по всему миру. Спустя всего десять лет активных заграничных гастролей он был признан одним из лучших теноров 20 века.