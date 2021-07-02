Олимпийская сборная Армении пополнилась еще двумя спортсменами.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. Международная федерация водных видов спорта официально проинформировала Национальный олимпийский комитет Армении об участии двух пловцов из Армении в Олимпийских играх в Токио.

Артур Барсегян выступит в вольном стиле на дистанции 50 и 100 метров, Варсеник Манучарян, также в вольном стиле, на дистанции 100 метров.

Путевки на Олимпийские игры завоевали борцы греко-римского стиля Армен Меликян (60 кг), Карен Асланян (67 кг), Карапет Чалян (77 кг), Артур Алексанян (97 кг), вольные борцы Арсен Арутюнян (57 кг), Вазген Теванян (65 кг), боксеры Корьюн Согомонян (52 кг), Ованнес Бачков (63 кг), Арман Дарчинян (75 кг), спортивный гимнаст Артур Давтян, стрелок Эльмира Карапетян, тяжелоатлеты Изабелла Яйлян (59 кг), Симон Мартиросян (109 кг), дзюдоист Фердинанд Карапетян (73 кг), пловцы Артур Барсегян, Варсеник Манучарян и тройной прыгун Левон Агасян.