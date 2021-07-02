Омбудсмен Армении на встрече с Дуньей Миятович говорил об армянских пленных в Азербайджане

Омбудсмен Армении Арман Татоян в Страсбурге встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович.

Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по информации и связям с общественностью Офиса Защитника прав человека Армении.

Омбудсмен представил комиссару срочность вопроса возвращения пленных из Азербайджана, представив факты, что азербайджанская сторона задерживает пленных, грубо нарушая все международных требования по правам человека.

Арман Татоян представил грубые нарушения прав со стороны азербайджанских военнослужащих и на границе Армении, результаты работ по сбору фактов в Сюнике и в Гегаркунике.

В ходе встречи стороны обсудили и состояние прав человека в уголовно-исполнительных учреждениях, психиатрических учреждениях и в других местах лишения свободы, а также вопросы защиты прав детей, женщин и лиц с ограниченными возможностями.