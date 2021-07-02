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В Арцахе саперы продолжают расчищать территорию от неразорвавшихся боеприпасов

В Арцахе саперы продолжают расчищать территорию от неразорвавшихся боеприпасов

2 июля саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха, Фонда гуманитарного разминирования и «The Halo Trust» проведут очистные работы в Аскеранском, Мартунинском и в Мартакертском районах.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха. «Саперы продолжают очищать территорию Арцаха от неразорвавшихся боеприпасов, что крайне опасно для жизни. Как правило, во время инженерных работ, проводимых во всех регионах, обнаруженные взрывчатые вещества обезвреживаются на месте», - сказали в ГСЧС, добавив, что взрывы возможны и в районе Степанакерта.


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