В Армении и в июле будет жарко: подробности от Гагика Суреняна

В Армении жаркая погода ожидается и в июле.

Как заявил на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» заместитель директора ГНКО «Центр гидрометеорологии и мониторинга» Гагик Суренян, среднемесячная температура воздуха на всей территории республики на 2-3 градуса будет выше нормы.

«В связи с проникновением потоков горячего воздуха в долины республики, в том числе и в Араратскую долину и в Ереван, температура воздуха в определенные дни месяца вновь будет повышаться, достигая + 40… + 41 градус. В отличие от июня, в июле будут дни, когда будут и холодные воздушные потоки. Другими словами, не исключено, что жара время от времени будет прерываться потоками холодного воздуха, идущими с моря, что будет вызывать кратковременные грозы», - сказал Гагик Суренян.

Количество осадков в июле прогнозируется в пределах нормы, хотя Гагик Суренян отметил, что нормы осадков в июле обычно не очень высокие.

Представляя прогноз на ближайшие дни, Гагик Суренян отметил, что 3-4 июля ожидается проникновение теплых воздушных потоков из Ирака. Температура воздуха резко повысится. Если в результате понижения в последние 2-3 дня самая высокая температура воздуха в Араратской долине и в Ереване была 35-36 градусов, то 3-4 июля температура воздуха поднимется на 4-5 градусов. 4 июля ожидается высокий температурный фон + 40… + 41 градус. Это будет недолго, поскольку волна горячего воздуха 6 июля отступит на юг, уступив место относительно холодным потокам воздуха с моря. Температура воздуха понизится на 4-5 градусов.

Поскольку относительная влажность довольно низкая, а температура воздуха очень высокая, испарения с растений резко возрастают. Гагик Суренян советует проследить за поливом, чтобы растения не обезвоживались.