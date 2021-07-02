Силы США и НАТО покинули авиабазу Баграм в Афганистане

Силы Соединенных Штатов и НАТО покинули авиационную базу в афганском городе Баграм (провинция Парван). Об этом в пятницу сообщил представитель Министерства обороны США.

"Все коалиционные силы покинули Баграм", - приводит его слова агентство AFP. Он не уточнил, когда именно произошел вывод войск с этой базы. Он также не сообщил, когда она будет возвращена Вооруженным силам Афганистана,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск начался в мае. Ранее планировалось, что они покинут страну к 11 сентября. В разгар операции в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году.