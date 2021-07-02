В Арцахе подтверждено 4 новых случая заражения COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 2 июля подтверждено 4 новых случая заражения COVID-19.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведено 47 тестов. Таким образом, общее число тестирований достигло 26 978. Всего подтверждено 2 905 случаев заражения COVID-19.

В 2021 г. в Арцахе проведено 9 026 тестов на COVID-19, из них 921 оказались с положительным результатом.

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 5 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.