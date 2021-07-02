В Армении подтверждено 118 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 95 заболевших

По состоянию на 11:00 2 июля в Армении подтверждено 118 новых случаев заражения COVID-19, 95 заболевших вылечились, есть 1 летальный исход. За последние сутки проведено 3 656 тестов. Всего проведено 1 192 578 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 225 339 случаев заражения COVID-19, 216 977 из которых вылечились, есть 4 518 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 744 пациента.

Зарегистрировано 1 100 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.