В Ширакской области будут 3 новые пожарно-спасательные станции

В Ширакской области на средства правительства США строятся 3 пожарно-спасательные станции. Станции строятся в Гюмри, в Ахуряне и в Ашоцке.

Как передает «Арменпресс», работы по строительству станций находятся на завершающей стадии. Работы проводит Инженерный корпус Армии США. Координирует их посольство США в Армении.

Строительство новых станций, отвечающих всем современным требованиям к спасательной службе, началось летом 2020 года. Новое здание Гюмрийского пожарно-спасательного отряда строится в средней части Ани-Мушского района. Выбор района производился с учетом двух густонаселенных районов. В новостройке для спасателей созданы все условия для их обучения и для службы. Пожарные и спасательные машины будут иметь гараж с соответствующими стандартами. Строение полностью теплоизолировано.

Как сообщил «Арменпресс» заместитель начальника Ширакского областного спасательного управления МЧС Карен Ехшатян, деятельность новых пожарно-спасательных станций будет способствовать увеличению возможностей экстренного реагирования пожарных служб.

Арменуи Мхоян