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Армен Саргсян посетил посла США в Армении в преддверии Дня независимости США

Армен Саргсян посетил посла США в Армении в преддверии Дня независимости США

В преддверии Дня независимости Соединенных Штатов Америки президент Республики Армения Армен Саргсян посетил резиденцию чрезвычайного и полномочного посла США в Республике Армения Линн Трейси. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента РА.

Президент Саргсян поздравил посла Трейси и народ Соединенных Штатов с Национальным праздником.

Собеседники обменялись мнениями по повестке армяно-американских отношений и о перспективах развития двустороннего сотрудничества.


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