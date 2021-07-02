Армен Саргсян посетил посла США в Армении в преддверии Дня независимости США
10:37, 2 Июль, 2021
В преддверии Дня независимости Соединенных Штатов Америки президент Республики Армения Армен Саргсян посетил резиденцию чрезвычайного и полномочного посла США в Республике Армения Линн Трейси. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента РА.
Президент Саргсян поздравил посла Трейси и народ Соединенных Штатов с Национальным праздником.
Собеседники обменялись мнениями по повестке армяно-американских отношений и о перспективах развития двустороннего сотрудничества.
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