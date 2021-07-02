На чемпионате Европы по футболу стартуют четвертьфинальные матчи.

Как сообщает «Арменпресс», четвертьфинал начнется с матча Швейцария-Испания. Этот матч состоится в Санкт-Петербурге, на одноименном стадионе. Швейцария преодолела барьер 1/8 финала, со штрафным ударом выбив из борьбы действующего чемпиона мира Францию. Испания вышла в четвертьфинал, победив в дополнительное время серебряного призера чемпионата мира Хорватию.

В другом матче дня Бельгия встретится с Италией. Бельгия дошла до этого этапа, оставив позади действующего чемпиона Европы Португалию. Италия также обыграла Австрию в дополнительное время.

Состоятся следующие матчи:

Швейцария-Испания - 20:00;

Бельгия-Италия - 23:00.