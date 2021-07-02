В больницу Гюмри поступили 7 граждан с симптомами сибирской язвы

В Гюмрийскую инфекционную больницу доставили семерых граждан с симптомами сибирской язвы.

Как сообщает «Арменпресс», подозрения на сибирскую язву появились 30 июня в поселке Исаакян Анинского района Ширакской области. Глава администрации села Исаакян Артавазд Арсенян сообщил, что в селе пали 6 голов крупного рогатого скота и столько же мелкого скота.

«7 жителей села были госпитализированы в Гюмрийскую инфекционную больницу. Все стадо вновь было вакцинировано от сибирской язвы. На данный момент новых случаев нет», - сказал глава администрации Артавазд Арсенян, отметив, что пока не получен официальный документ, подтверждающий наличие сибирской язвы, но симптомы госпитализированных людей и мор животных свидетельствуют именно об этом. «Это пока подозрение, но подтверждения еще нет. Их состояние на данный момент вполне нормальное».

Госпитализированные пациенты - это те сельчане, которые обрабатывали туши животных.

Арменуи Мхоян