Туризм, рост цен на медь, инвестиции: депутаты о причинах повышения курса драма

Экономисты-депутаты Национального собрания Армении видят разные причины повышения курса драма по отношению к доллару: рост туризма, увеличение трансфертов, активность инвестиций, рост цен на медь. Есть разные мнения, что это может быть краткосрочное повышение, и наоборот долгосрочное. «Арменпресс» говорил с экономистами-депутатами 7-го созыва на тему повышения курса драма, которое заметно в последние дни, особенно после девальвации драма.

Депутат от фракции «Мой шаг» Геворг Папоян видит четыре основные причины ревальвации драма: рост экспорта, замороженные инвестиции, увеличение денежных переводов и рост туристов. «Экономические перспективы Армении после выборов прояснились. В частности, я знаю многих людей, которые говорили, что будут инвестировать, если демократия будет защищена и если победит народное правительство. И я думаю, что в последние дни наши бизнесмены активизировали ряд постоянных инвестиционных программ, особенно внутренних инвестиционных программ. И они обменивают доллары на драмы, чтобы расходовать и инвестировать», - сказал Папоян.

Он отметил, что количество туристов, которые привозят с собой валюту, значительно увеличилось. Увеличились и трансферты в Армению. «Предложение иностранной валюты повысилось, что, естественно, приводит к снижению курса доллара», - объяснил Геворг Папоян.

Ранее на пресс-конференции 15 июня председатель Центробанка Мартын Галстян также говорил об активизации потока денежных переводов. Он отметил, что в Армению идет большой поток денежных переводов, наблюдается некоторая активизация притока денежных переводов и из США.

Геворг Папоян рост экспорта считает четвертой причиной ревальвации драма по отношению к доллару. Экспорт за первые 5 месяцев увеличился на 20,8%, в мае рост составил более 30%. «Мы экспортируем товары, и в страну приходит иностранная валюта, что, естественно, увеличивает предложение иностранной валюты, и приводит к снижению обменного курса и к укреплению драма», - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли ревальвация драма краткосрочной или долгосрочной, Папоян ничего не исключил, отметив, что в условиях свободной экономики, свободной конкуренции и плавающего обменного курса возможно все. Однако он напомнил, что ЦБ недавно значительно повысил прогноз экономического роста, а на последнем заседании правительства было объявлено о повышении прогноза экономического роста на 6%. «Следовательно, в таких условиях, когда ожидается большой, высокий экономический рост, экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, я не думаю, что у нас будет краткосрочный эффект. Это может быть в долгосрочной перспективе», - сказал он.

Папоян уверен, что за ревальвацией драма последует и снижение цен на сырье, снизятся и инфляционные ожидания.

Депутат «Процветающей Армении» Микаел Мелкумян, в отличие от Геворга Папояна, считает, что ревальвация драма может быть недолгой. «Чем быстрее опускается курс, тем быстрее он может и подняться», - сказал он.

Микаел Мелкумян не видит тенденций экономического роста и новых инвестиций. По его словам, не все вопросы разрешены в поствыборный период. Депутат считает, что ревальвация драма является следствием нескольких факторов. «Первое - это повышение цены на медь. У нас есть экспорт, и когда поток долларов увеличивается, драм, естественно, растет. Вторая причина в туристическом сезоне», - сказал Мелкумян.

Он упомянул и тот факт, что в предвыборный период, во время агитационной кампании партии потратили много денег.

После девальвации в течение долгого времени, курс драма в последние дни стал расти, особенно по отношению к доллару. На 1 июля курс доллара в Армении снизился на 0,02 драма, составив 495,84 драма. Курс евро снизился на 2,06 драма, составив 587,62 драма. Для сравнения: на 1 апреля курс доллара составлял 532,14 драма, евро - 624,63 драма.

Анна Григорян