Европейские индексы выросли - 01-07-21
МОСКВА, 2 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.47% и составил 15603.81 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.71% и составил 6553.82 пункта, британский FTSE вырос на 1.25% и составил 7125.16 пункта, а российский RTSI вырос на 0.17% и составил 1656.61 пункта.
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