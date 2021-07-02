Армения не должна отклонять никакие предложения о военном сотрудничестве

Газета «Айастани Анрапетутюн»/Арменптресс

Азербайджан со всей интенсивностью диверсифицирует свое военное сотрудничество. Параллельно с почти ежемесячными военными учениями с Турцией эта страна укрепляет и отношения с Пакистаном. Отметим, что это единственная страна в Азии, не признавшая независимость Республики Армения. В этом контексте вполне закономерно сближение отношений этих двух стран и в военной сфере.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов недавно объявил, что в сентябре следующего года специальные подразделения вооруженных сил Азербайджана, Турции и Пакистана проведут совместные военные учения. Он заверил, что решение уже принято и одна из групп пакистанских военных специалистов находится в Азербайджане и осматривает места проведения учений. Недавно Баку посетила и другая пакистанская военная делегация во главе с командующим сухопутными войсками пакистанской армии генералом Джамаром Джаведом Баджваном.

Азербайджан хочет обучать свой спецназ при помощи специалистов пакистанской армии, имеющих опыт ведения горных боев. Она в этом отношении имеет определенный опыт, который приобрела во время регулярных военных столкновений с Индией в Кашмире. Оставим в сторону, что Пакистан в Кашмирском конфликте, мягко говоря, понес потери, но для непрофессиональной армии Азербайджана любая помощь приемлема. Напомним также, что во время 44-дневной войны в Арцахе пакистанский спецназ тоже принимал участие в боевых действиях различного формата. Вероятно, поэтому Индия, находящаяся с ней в постоянном конфликте во время войны, заявила о готовности поддержать Армению.

Азербайджан активизировал сотрудничество и с Беларусью. Это доказывает, что эта страна интенсивно вооружает и реорганизует свою армию. Такое поведение в некоторой степени вполне закономерно, поскольку официальный Баку в молчании международного сообщества о его военных преступлениях увидел зеленый свет, и будет проводить свою политики в регионе, применяя силу. Такая политика Азербайджана, естественно, поощряется государствами, которые принимают меры по изменению баланса сил в регионе, прежде всего за счет увеличения своего военного присутствия и влияния.

Все это обязывает армянскую сторону принять адекватные ответные меры. Параллельно с интеграцией с российскими вооруженными силами и формированием совместной системы обороны, Армения должна принимать предложения о содействии и со стороны других дружественных стран - Индии, Ирана, Китая, Франции и США. Они могут дополнить наш военный потенциал и помочь сохранить баланс сил в регионе.

Армен ВАРДАНЯН