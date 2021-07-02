Газета «Айастани Анрапетутюн»: Азербайджан не готов к миру

«На 43-м заседании Совета министров иностранных дел Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), прошедшего вчера в формате видеоконференции, представитель Азербайджана вновь заявил о нормализации отношений с Арменией, при условии взаимного признания суверенитета и границ, признанных на международном уровне. Другими словами, Баку предлагает начать переговоры о делимитации и демаркации государственной границы между двумя странами.

Хотя министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявляет, что «долгосрочному миру и стабильности в регионе, формированию атмосферы добрососедства нет альтернативы», на деле все наоборот. О том, что такое агрессивное государство, как Азербайджан, которое основывает свою государственную политику на антиармянстве, не готово к мирному сосуществованию даже после «победы», свидетельствует тот факт, что сегодня армянские сельчане не могут обрабатывать свои земли, или выгуливать скот, не подвергая опасности свою жизнь и здоровье, как это происходит в Сюнике, Гегаркунике и в других приграничных общинах, также и в Арцахе ...»

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.