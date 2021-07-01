Восстановлено регулярное авиасообщение между Арменией и Казахстаном

Официально возобновлены регулярные авиарейсы Казахстан-Армения-Казахстан. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт посольства Армении в Казахстане, отныне граждане Армении могут въезжать на территорию Казахстана без предъявления оснований.

Фактически на сегодняшний день действует только рейс Актау-Ереван-Актау.

По предварительным данным, рейс Нур-Султан-Ереван-Нур-Султан будет открыт в ближайшее время при наличии необходимого количества пассажиров.

Регулярные авиаперевозки временно были приостановлены 21 января 2020 года, сначала по техническим причинам, затем из-за эпидемии COVID-19.