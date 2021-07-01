В законопроект Палаты представителей США включен вопрос о предоставлении Армении и Арцаху 52 млн долларов

В законопроект о внешних ассигнованиях Палаты представителей США на 2022 финансовый год включен вопрос устойчивого финансирования Армении и Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил конгрессмен Адам Шифф.

«В следующий после разрушительного конфликта и ужасных страданий год мы смогли включить в законопроект о внешних ассигнованиях Палаты представителей США помощь Армении и Арцаху на более 52 миллионов долларов. Это внесет вклад в демократические, экономические и энергетические реформы в Армении и пойдет на гуманитарную помощь арцахцам.

Однако наша работа еще не закончена. Мы должны приложить все усилия и призвать администрацию Байдена предпринять дипломатические шаги для прекращения агрессии Азербайджана и немедленного освобождения армянских пленных.

Мы должны также сделать все, чтобы администрация Байдена прекратила поддерживать режим Алиева, который продолжает нарушать права человека и угрожать независимости Армении. Мы всегда рядом с народом Армении и Арцаха», - отметил Адам Шифф.