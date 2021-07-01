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Минэкономразвития РФ повысит прогноз роста ВВП на 2021 год

Минэкономразвития РФ повысит прогноз роста ВВП на 2021 год

Минэкономразвития повысит свой прогноз роста ВВП РФ в 2021 году с 2,9%. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников.

"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Оценки Минэкономразвития по росту экономики РФ в текущем году на сегодняшний день являются самыми скромными. Ряд международных институтов ранее пересмотрели свои прогнозы вверх. Оценка ЦБ РФ по росту ВВП также выше прогноза Минэкономразвития - 3-4%.

Решетников сообщил, что на следующей неделе направит в регионы промежуточную версию прогноза.


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