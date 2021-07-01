Обеспечение безопасности государства и государственных институтов - одна из важнейших наших задач: Никол Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян присутствовал на торжественном заседании, посвященном Дню формирования Службы государственной охраны Службы национальной безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поздравил представителей Службы государственной охраны с профессиональным праздником, отметив, что эта служба является одним из важнейших институтов нашей страны. “В случае с Арменией это особенно подчеркивается, потому что, к сожалению, в нашей стране произошли такие события, как 27 октября 1999 года. Также в последние месяцы была подчеркнута важность Службы государственной охраны. Хочу поблагодарить вас за работу, проделанную за этот период, особенно в последние месяцы.

Обеспечение безопасности государства и государственных институтов является одной из наших важнейших задач, потому что наша реальность и восприятие таковы, что только Республика Армения, только государственность может обеспечить развитие, безопасность и вечность армянского народа. Конечно, в последние годы мы столкнулись с очень серьезными вызовами, которые иногда казались непреодолимыми, но хочу подчеркнуть, что в результате нашей совместной работы сегодня у нас совершенно иная ситуация.

В истории нашей страны открылся совершенно новый этап, и после страшной войны, после кризиса столкновений мы наконец можем говорить о восстановлении оптимизма на будущее. Роль Службы государственной охраны в создании этой ситуации трудно переоценить, и я думаю, что это видно всем”, - сказал Никол Пашинян.

По словам исполняющего обязанности премьер-министра, за это время мы увидели, какие проблемы и пробелы существуют в работе службы, где и как эти проблемы решать. “Очевидно одно: дальнейшее институциональное развитие Службы государственной охраны - одна из наших ключевых задач, которую мы должны решить в ближайшие пять лет.

На данный момент я убежден в следующем: сегодня руководство Службы государственной охраны и ее подразделений компетентно, наделено полномочиями выполнять возложенные на него задачи. И вместе мы должны решить поставленную перед нами задачу: обеспечить институциональное развитие Службы государственной охраны. Это как было, так и остается одной из важных опор безопасности нашей страны”, - сказал Никол Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул, что он, директор Службы национальной безопасности Армен Абазян, политическое руководство страны высоко оценивает деятельность Службы государственной охраны. “К сожалению, у нас были нежелательные проявления в сфере деятельности Службы государственной охраны. Но хочу еще раз подчеркнуть, что одной из основных причин этого было то, что по состоянию на ноябрь прошлого года большая часть сотрудников службы находилось на позиции защиты Родины.

И это очень важная особенность, потому что, я должен подчеркнуть это, чтобы показать, что в те тяжелые дни, во время войны, приоритетом политического руководства республики было не столько обеспечение своей безопасности или безопасности зданий, сколько обеспечение территориальной целостности Родины. И именно этот подход стал причиной того, что 9 ноября не только Служба государственной охраны, но и практически вся наша правоохранительная система находилась на границе, на передовой.

Тем не менее, я очень рад и с гордостью констатирую, что вместе шаг за шагом, последовательными и решительными действиями мы смогли восстановить стабильность в Республике Армения, обеспечить внутреннюю безопасность нашей страны, сосредоточиться на вопросах обеспечения внешней безопасности нашей страны. И в этом направлении, конечно, мы должны сделать нашу работу более активной и эффективной”, - сказал Никол Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра поблагодарил присутствующих за службу и пожелал им успехов. “Я желаю, чтобы наши вызовы не увеличивались, а смягчались. Но в любом случае мы, прежде всего Служба государственной охраны, Служба национальной безопасности, должны быть готовы предотвратить любые вызовы, и это намного важнее, чем борьба с последствиями этих вызовов в будущем. Поздравляю всех нас и желаю эффективной, безопасной и хорошей службы”, - сказал Никол Пашинян.

Директор Службы национальной безопасности Армен Абазян и руководитель Службы государственной охраны Саркис Оганесян также поздравили представителей Службы государственной охраны с праздником.

За самоотверженное выполнение служебных обязанностей группа сотрудников Службы государственной охраны СНБ Армении была награждена медалями “За боевые заслуги”, памятными медалями и благодарственными грамотами премьер-министра.