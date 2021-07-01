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Блок «Армения» в ближайшие дни обратится в Конституционный суд

Блок «Армения» в ближайшие дни обратится в Конституционный суд

Блок «Армения» в ближайшие дни обратится в Конституционный суд с требованием признать результаты голосования 20 июня недействительными. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице блока в Facebook.

«Блок получил около 300 тысяч голосов и однозначно будет хозяином этих голосов, не предаст свой электорат», - говорится в заявлении.


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