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Азиатские индексы - 01-07-21

Азиатские индексы - 01-07-21

ТОКИО, 1 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.29% и составил 28707.04 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.22% и составил 1939.21 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.07% и составил 3588.78 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 28827.95 пункта.


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