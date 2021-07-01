Ален Делон заявил о планах вернуться в кино

Известный французский актер Ален Делон намерен вернуться на большой экран. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 5.

"Я надеюсь еще раз вернуться на экран, - отметил актер. - Возможно, это будет мой последний фильм. И он должен быть замечательным". Делон добавил, что хотел бы работать с "выдающимся режиссером, например, Лизой Азуэлос", поставившей байопик о Далиде,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Потом я смогу уйти, мне больше уже нечего будет делать", - подчеркнул актер.

Последняя по времени работа Делона была в фильме "Полное сходство" (Toute ressemblance, 2019). В мае 2019 года он был удостоен почетной "Золотой пальмовой ветви" 72-го Каннского кинофестиваля. В июне того же года, как сообщила его дочь Аннушка, он пережил инсульт, после которого проходил лечение в Швейцарии.

85-летний Делон снялся более чем в 90 фильмах и прославился своей работой в картинах "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), "Леопард" (Le Guepard, 1963), "Бассейн" (La Piscine, 1969).