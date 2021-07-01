Арсен Торосян продолжит свою дальнейшую деятельность в Национальном Собрании

Экс-руководитель аппарата премьер-министра Армении Арсен Торосян продолжит свою дальнейшую деятельность в законодательном органе - Национальном Собрании. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил и.о. премьер-министра Никол Пашинян, представляя новоназначенного руководителя Араика Арутюняна аппарату премьер-министра.

Никол Пашинян поблагодарил Арсена Торосяна за его работу на посту главы аппарата, отметив, что Торосян занял эту должность в очень тяжелое время и с честью выполнил поставленную перед ним задачу.

«И должен сказать, что я доволен работой, проделанной господином Торосяном. И г-н Арутюнян, и г-н Торосян являются ключевыми представителями нашей политической команды. В результате политических дискуссий, в том числе пожеланий г-на Торосяна, мы решили, что он продолжит свою деятельность в Национальном Собрании, в законодательном органе», - добавил Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян подписал решение об освобождении Арсена Торосяна от должности руководителя аппарата премьер-министра. Исполняющий обязанности премьер-министра подписал также решение о назначении Араика Арутюняна руководителем аппарата премьер-министра.