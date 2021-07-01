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Србуи Арзуманян назначена первым заместителем руководителя аппарата президента Арцаха

Србуи Арзуманян назначена первым заместителем руководителя аппарата президента Арцаха
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 1 июля подписал указ о назначении Србуи Арзуманян первым заместителем руководителя аппарата президента. Об этом сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
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