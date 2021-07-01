В озере Севан наблюдается снижение интенсивности цветения воды

Согласно последним наблюдениям Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении, в озере Севан уже начались процессы цветения, но не с той интенсивностью, как это было в 2018 году. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс заявила заместитель директора ГНКО “Центр гидро-воздушного литологического мониторинга” Гаяне Шахназарян.

«Интенсивность цветения обычно начинается с третьей декады июля, процесс заканчивается в первой декаде августа. Хочу отметить, что по сравнению с 2018 годом, в этом году питательные вещества не имеют столь высоких концентраций во время цветения. Поэтому в этом году процесс цветения будет слабее по сравнению с 2018 годом, сохранится такая же интенсивность по сравнению с 2020 годом», - сказала Гаяне Шахназарян. Она сообщила, что на этом этапе очаги цветения видны в отдельных частях Севана, эти процессы еще не получили широкого распространения.

Специалист отметила, что количество питательных веществ в озере и температурный режим существенно влияют на цветение. В этом году температура в околодонном слое озера довольно высокая, а концентрация кислорода остается низкой.

Начальник управления политики особо охраняемых природных территорий и биоразнообразия Министерства окружающей среды РА Воскеат Григорян сообщила, что в направлении улучшения экосистемы Севана намечены работы по разным направлениям.

Во-первых, это улучшение системы мониторинга и увеличения объема воды озера Севан и его бассейна. Планируется усилить систему мониторинга, чтобы в будущем получать более полные данные, касающиеся экосистемы Севана.

«Следующее направление - это продвижение использования органических удобрений, водосберегающих технологий, чтобы максимально снизить антропогенное воздействие на экосистему Севана. Конкретные шаги в этом направлении уже предпринимаются в ряде населенных пунктов, созданы теплицы, используются соответствующие методики выращивания растений и т.д.», - сказала она.

Другое возможное направление - решение проблемы слива сточных вод в озеро Севан. С июля до конца года уже отобранная команда экспертов проведет исследование стока сточных вод и охватит всю территорию.

Планируется и работа по реализации информационно-просветительских программ по вопросам Севана среди местного населения.