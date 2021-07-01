Все система государственного управления должна позиционироваться в соответствии с голосом граждан: Никол Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян представил сегодня аппарату премьер-министра новоназначенного руководителя аппарата Араика Арутюняна.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поблагодарил Арсена Торосяна за проделанную работу в качестве руководителя аппарата, отметив: “ Господин Торосян занял эту должность в очень сложный период, и он с честью выполнил поставленную перед ним задачу. И должен сказать, что доволен работой, проделанной господином Торосяном. И господин Арутюнян, и господин Торосян являются ключевыми представителями нашей политической команды, и в результате политических дискуссий, в том числе пожеланий господина Торосяна, мы решили, что он продолжит свою деятельность в Национальном Собрании, в законодательном органе ”.

Исполняющий обязанности премьер-министра пожелал успехов Араику Арутюняну на ответственной должности руководителя аппарата премьер-министра. Представляя Араика Арутюняна, Никол Пашинян сказал: “Мы вместе прошли долгий путь в политике, и у нас очень богатый опыт совместной работы”.

Никол Пашинян коснулся ситуации после внеочередных парламентских выборов и поговорил о важной особенности нового периода: “У нас есть политическая программа и контент, который сформулирован в предвыборной программе партии “Гражданский договор”. Граждане Республики Армения проголосовали за реализацию этой программы, дали мандат, дали полномочия формировать правительство и Национальное Собрание.

И если в 2018 году мы не делали такого акцента в силу особенностей ситуации, хочу сказать, что цель всей системы управления очень ясна - реализовать в ближайшие 5 лет то, что написано в предвыборной программе партии “Гражданский договор”, одобренной голосом гражданина Республики Армения. И, следовательно, в системе государственного управления должны работать люди, которые верят в эту программу, которые считают эту программу своим рабочим ориентиром, и это важное предварительное условие.

Хочу напомнить, что после революции 2018 года я сказал в этом зале, что каждый, в том числе в системе государственного управления, должен получить шанс, возможность позиционировать себя в новых политических реалиях, которые также были сформулированы гражданами Республики Армения посредством революции любви и солидарности.

Я сейчас этого не говорю. Я говорю, что отныне ни у кого нет шанса и времени для позиционирования, потому что позиционировался гражданин Республики Армения, и вся система государственного управления должна быть позиционирована в соответствии с этим. Следовательно те, кто не верит, не принимает, имеет оговорки, что является вполне нормальным явлением в демократическом обществе и у нас тоже нормальное отношение к этому, следовательно, тем, у кого есть проблемы в этом плане, мы должны пожелать успехов в их дальнейшей деятельности.

Считаю очень важным констатировать, что, исходя из опыта последних 3 лет, одной из важнейших миссий для нас будут значительные реформы в сфере государственного управления и гражданской службы. В этой связи, конечно, я придаю большое значение роли аппарата и его подразделений в выполнении этой миссии.

Одна из самых серьезных критических замечаний в адрес нашего правительства была связана с качеством и эффективностью управления. Эта критика законна, но я хочу сказать, что она касается не только нашего правительства. Эффективность управления должна стать для нас важнейшим приоритетом, и качество управления начинается с аппарата премьер-министра”.

В этом контексте Никол Пашинян напомнил об обсужденном сегодня на заседании правительства вопросе в связи с приобретением штанг, который показывает проблемы системы государственного управления. “Это не просто индивидуальное и личное явление. У нас есть институциональная проблема, мы должны найти решения в отношениях между институтами, в регулировании законодательства. Это, наверное, самое важное.

Институты, становление институтов, правильное функционирование механизмов институтов, минимизация субъективных подходов должны быть нашими приоритетами. Конечно, никогда не будет такой системы, в которой люди, индивиды не имели бы ключевую роль. Так будет всегда, поэтому мы должны начать повышение эффективности управления с аппарата премьер-министра. Кстати, хочу сказать, что господин Торосян сформулировал эту повестку как наследие, он нам завещал решать эти проблемы. Как член законодательного органа, надеюсь, он проследит, чтобы мы выполняли этот завет на должном уровне”, - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

Арсен Торосян поблагодарил Никола Пашиняна за то, что ему была доверена эта ответственная миссия, а также за то, что его прошение о продолжении деятельности в Национальном Собрании не было отклонено. Он также поблагодарил сотрудников подведомственных органов и подразделений аппарата премьер-министра за 6-месячную совместную работу.

“Господин премьер-министр, Вы отметили, что этот период был непростым. Я хочу заверить Вас, что в том числе благодаря работе всего аппарата мы прошли его относительно стабильно и дошли до этого момента, когда начинается новая страница в Республике Армения и правительстве.

Желаю всем не жалеть усилий и энергии, чтобы написать эту страницу под Вашим руководством, а также под непосредственным руководством Араика Арутюняна. Поздравляю его с принятием этой миссии”, - сказал Арсен Торосян.

В свою очередь Араик Арутюнян поблагодарил Никола Пашиняна за доверие и Арсена Торосяна за проделанную работу. “У нас был действительно трудный период, и думаю, аппарат с честью выполнил эту миссию в послевоенный, политически напряженный период. Когда Арсен Торосян занял эту должность, я помню, как он сказал, что он, по сути, знаком с этой работой, потому что в качестве министра он общался со многими.

То же самое могу сказать и я. Я знаком почти с большинством, я работал с ними, и работа для меня не новая, особенно после поста министра я занял должность главного советника, и у меня были тесные контакты с аппаратом. Мы входим в новую политическую фазу, граждане дали нам мандат нового качества, и аппарат, министерства должны позиционироваться в соответствии с этим новым мандатом и той программой, которая была одобрена голосованием. Господин премьер-министр, еще раз благодарю за доверие. Могу сказать, что мы оправдаем это доверие”, - сказал новоназначенный руководитель аппарата премьер-министра.

Никол Пашинян подчеркнул, что мы всегда говорим, что прошли сложный этап, но это не значит, что следующий этап не будет сложным, просто каждый этап имеет свои особенности и сложности. По словам исполняющего обязанности премьер-министра, мы должны понять, что с нами произошло и что происходит, потому что только при наличии правильного диагноза можно предсказать, что произойдет, и если в прогнозах будут неблагоприятные проявления, можно будет ими управлять.