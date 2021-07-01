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Правительство утвердило заключение экспертизы документации на строительство моста в Баграташене

Правительство утвердило заключение экспертизы документации на строительство моста в Баграташене

Правительство утвердило итоговое заключение специальной комплексной экспертизы проектно-сметной документации на строительство нового моста через реку Дебед на территории пропускного пункта Садахло-Баграташен государственной границы Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, решение было принято на сегодняшнем заседании исполнительной власти.

Проект реализуется в рамках кредитной программы «Программа модернизации северных пограничных пунктов Армении» между Республикой Армения и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), подписанной 23 ноября 2012 года.


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