Правительство утвердило заключение экспертизы документации на строительство моста в Баграташене
16:30, 1 Июль, 2021
Правительство утвердило итоговое заключение специальной комплексной экспертизы проектно-сметной документации на строительство нового моста через реку Дебед на территории пропускного пункта Садахло-Баграташен государственной границы Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, решение было принято на сегодняшнем заседании исполнительной власти.
Проект реализуется в рамках кредитной программы «Программа модернизации северных пограничных пунктов Армении» между Республикой Армения и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), подписанной 23 ноября 2012 года.
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