Поиски ведутся по нескольким южным направлениям, которые находятся под контролем Азербайджана

Поиски останков военнослужащих, погибших в течение войны 2020 года в Арцахе и до сих пор считающихся без вести пропавшими, 1 июля продолжаются по нескольким направлениям южного фронта, оставшегося вне контроля Арцаха.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах . “О результатах поисков Государственная служба по ЧС сообщит дополнительно, вечером. В ходе поисковых работ, проводимых после прекращения боевых действий, по данным на 30 июня, обнаружено и эвакуировано 1 588 останков погибших”, - отмечают в ГСЧС МВД Республики Арцах.