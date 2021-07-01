Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июль

Поиски ведутся по нескольким южным направлениям, которые находятся под контролем Азербайджана

Поиски ведутся по нескольким южным направлениям, которые находятся под контролем Азербайджана

Поиски останков военнослужащих, погибших в течение войны 2020 года в Арцахе и до сих пор считающихся без вести пропавшими, 1 июля продолжаются по нескольким направлениям южного фронта, оставшегося вне контроля Арцаха.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах . “О результатах поисков Государственная служба по ЧС сообщит дополнительно, вечером. В ходе поисковых работ, проводимых после  прекращения боевых действий, по данным на 30 июня, обнаружено и эвакуировано 1 588 останков погибших”, - отмечают в ГСЧС МВД Республики Арцах.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации