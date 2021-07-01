В России выявили максимальные с середины января 23,5 тыс. случаев COVID

В РФ зарегистрировали максимальные с 17 января 23 543 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли за сутки 672 пациента - это новый антирекорд, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Наибольшее количество скончавшихся в Москве и в Санкт-Петербурге - 108 и 115 соответственно. Выздоровели за сутки 16 928 пациентов,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщалось, 17 января было зарегистрировано 23 586 случаев заражения коронавирусом, после этого заболеваемость стала снижаться.

В столице выявлено 7 597 новых случаев COVID-19 за сутки, 5 934 пациента выздоровели. Вслед за Москвой по числу заболевших идут Московская область (2 663 случая) и Санкт-Петербург (1 612).

Еще 378 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Нижегородской области, 320 - в Брянской области, 319 - в Бурятии, 311 - в Воронежской области, 301 - в Крыму, 284 - в Забайкальском крае, 277 - в Свердловской области, 268 - в Красноярском крае, 260 - в Пермском крае, 256 - в Хабаровском крае, по 253 - в Смоленской и Омской областях, 244 - в Иркутской области, 232 - в Ростовской области, 230 - в Коми, 227 - в Оренбургской области, 216 - во Владимирской области, 215 - в Архангельской области, 206 - в Тверской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 5 млн 538 тыс. 142 случаев коронавирусной инфекции, 135 886 умерших и 5 млн 017 тыс. 321 выписанных.