Совет ПА ОДКБ считает, что цензура со стороны IT-ресурсов угрожает нацбезопасности

Зарубежные информационные ресурсы грубо нарушают демократические права в интернете, используя политическую цензуру, что представляет угрозу суверенитету и национальной безопасности государств - членов Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Об этом говорится в заявлении, принятом в четверг на заседании ПА ОДКБ в Душанбе.

"Большую опасность представляют управляемые из-за рубежа информационные ресурсы, социальные сети и видеохостинги, которые осуществляют политическую цензуру онлайн-контента без решения суда или других уполномоченных органов. Считаем такую антидемократическую практику прямой угрозой суверенитету и национальной безопасности государств - членов организации", - указывается в документе, распространенном среди журналистов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

В связи с этим Совет ассамблеи заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств. "Совет ПА ОДКБ считает, что грубое нарушение основополагающих демократических прав и свобод в глобальных информационных сетях владельцами иностранных информационных ресурсов требует взвешенной, объективной оценки со стороны международных, в том числе парламентских, организаций", - отмечается в тексте.

Парламентарии также выступили против "любых попыток прямого и косвенного иностранного вмешательства с целью поставить под сомнение демократический характер" выборов в государствах - членах ОДКБ. "Недопустимо давать необъективные оценки происходящим процессам и широко использовать социальные сети, видеохостинги и другие средства массовой коммуникации для систематических информационных вбросов, направленных на расслоение и поляризацию общества и провоцирующих электорат на радикальные действия", - говорится в заявлении.