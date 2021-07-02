“Ереванский бестселлер”: “Монах” не уступает позиций: документальная литература, май, 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений. В список не включены энциклопедии. Данные списка составлены по итогам продаж за май.

На первой горизонтали - книга канадского писателя Робина Шармы “Монах, который продал свой Феррари”. Она входит в число мировых бестселлеров. Продано более 6 миллионов экземпляров этой книги, она переведена более чем на 42 языка. Книга адресована всем тем, кто хочет изменить свое мышление, не боится трудностей и пытается идти вперед и достичь успехов в жизни.

На второй горизонтали Робин Шарма со своим очередным бестселлером “Кто заплачет, когда ты умрешь”. Шарма очень простым и понятным языком хочет донести до читателя довольно много глубоких жизненных мыслей. Откройте для себя свое призвание, изучите собственное мировоззрение, управляйте своим временем, ищите высший смысл своей работы, серьезно относитесь к постановке целей, станьте исполнительным директором своей жизни ... Цель жизни - целенаправленная жизнь.

Книга Роберта Кочаряна “Жизнь и свобода” на третьем месте. Экс-президент Армении и Нагорно-Карабахской республики в своей книге затрагивает самые сложные страницы новейшей истории армянского народа. В книге нашли место неопубликованные до сих пор сведения и ранее зашифрованные документы, а также исторические фотографии из архива Роберта Кочаряна.

На четвертом месте книга Танера Акчама “Позорный поступок”. Эта первая оценка преступления Турции - Геноцида армян, данная турецким историком. Турецкий историк Танер Акчам, проведя обширные исследования множества османских источников, представляет тщательно подготовленную работу совершения геноцида, что также является обвинением против турецких властей. Акчам был первым ученым, собравшим из турецких военных и судебных документов убедительные доказательства и свидетельские показания очевидцев. Он проследил события, приведшие к Геноциду, и показал, что геноцид был системно организован правительством Османской империи, правящей политической силой и армией.

На пятом месте другой бестселлер Робина Шармы - “Лидер без титула”. Робин Шарма - один из самых известных специалистов в области мотивации, лидерства и саморазвития. Эта книга была опубликована на многих языках по всему миру и разошлась тиражом в миллионы экземпляров. Если кто-то хочет добиться успеха, он должен прочесть эту книгу. Она учит поступать правильно, делать день целенаправленным.

“Сила привычки” Чарльза Дахига занимает шестое место. Что может быть общего у молодой женщины, бросившей курение, маркетологов Procter & Gamble и генерального директора крупнейшей американской компании? Всем им удалось изменить свои привычки. Чарльз Дахиг проводит нас через шокирующие научные открытия, объясняющие, как наши привычки выживают и как изменяются. Мы выясняем, почему некоторым людям и компаниям трудно начать реформы, даже если они стремились к нему годами, в то время как другие, похоже, вносят эти изменения в мгновение ока. Мы посещаем лаборатории, где неврологи изучают механику привычек и функции мозга. Мы узнаем, насколько важны правильные привычки, например, в истории успеха олимпийского чемпиона Майкла Фелпса, генерального директора “Starbucks” и Мартина Лютера Кинга.

На седьмом месте - мировой бестселлер Джона Стрелеки “Кафе на краю света”. Герой книги сбегает от хаоса собственной жизни и попадает в кафе на краю света, где в разговорах с официантами заново открывает смысл своей жизни. Книга каждому прочитавшему поможет определить смысл своего существования, изменить собственную жизнь, даст стимул встретить 2021 год новым человеком.

Книга Лусине Алексанян: “Илон Маск. Мечты сбываются” на восьмом месте. Кто из нас не мечтал летать? Не просто парить, а достичь далеких планет, может и встретить там разумных существ, подобных нам или отличных от нас? А что нужно, чтобы мечта сбылась? Как и все мы, маленький мальчик по имени Илон Маск был одержим этими мечтами. И он работал над тем, чтобы их реализовать их.

На девятом месте - “Право на борьбу” Монте Мелконяна. “Право на борьбу” вобрала все произведения, статьи и письма Монте Мелконяна, написанные Национальным героем в 1981-1991 годах, в годы подполья и заключения, о движении за независимость Армении и Арцаха. В ней затронуты проблема Арцаха, передел Армении, освобождение Армянской родины, оставшейся в Турции, вопросы переселения армян диаспоры на эти земли и установление политического суверенитета. Вопросы, которые Монте преподносит с методологической, стратегической и организационной точек зрения.

Книга Юваля Ной Харари “Sapiens. Краткая история человечества” на десятом месте. Сто тысяч лет назад на Земле жили не менее шести человеческих видов, сегодня - всего один “Homo sapiens”. Что произошло с другими и что ожидает нас? Большая часть книг об истории человечества проявляет либо исторический, либо биологический подход, но Юваль Ной Харари этой весьма оригинальной книгой ломает все стереотипы. Его история начинается 70 000 лет назад, когда только появилось мировоззрение. Гарри рассказывает, как развивающийся человек повлиял на мировую экосистему и как создавал империи. Автор соединяет историю и науку, пересматривая распространенные точки зрения, связывая прошлое с современными проблемами, рассматривая отдельные события в контексте больших идей. Ной Харари заставляет заглянуть в будущее, потому что в последние десятилетия люди стали обходить законы естественного отбора, которые управляли жизнью на протяжении четырех миллиардов лет. К чему все это приведет, и какими мы хотим быть?

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).