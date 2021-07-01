В Италии по делу об избиении заключенных арестовали сотрудников тюрьмы

Итальянская прокуратура вынесла более 50 распоряжений в отношении фигурантов расследования о избиении заключенных в тюрьме города Санта-Мария-Капуа-Ветере в южной области Кампания, сообщает издание Ilpost.it.

Резонансная история произошла в начале апреля прошлого года, когда по итальянским тюрьмам прокатилась волна протестов с требованиями выполнения мер по борьбе с пандемией. Заключенные пенитенциарного учреждения в Санта-Мария-Капуа-Ветере обратились к администрации за медицинскими масками и антисептиками после того, как по тюрьме распространилась новость о случае заражения среди арестантов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Протесты продлились несколько дней – заключенные отказывались возвращаться в камеры, стучали по решеткам и пытались возвести что-то вроде ограждения в коридоре тюремного блока. 6 апреля администрация объявила о "чрезвычайном всеобщем обыске", в ходе которого триста сотрудников в течение 4 часов избивали заключенных, в том числе резиновыми дубинками. Как отмечает il Post, их применение разрешено только в опасных и срочных ситуациях, к числу которых нельзя отнести обыск.

Расследование в отношении сотрудников тюрьмы началось в июне прошлого года после заявления государственного ведомства по защите прав заключения. В конце июня нынешнего года история снова попала в фокус внимания СМИ после публикации роликов с камер видеонаблюдения со сценами избиения и распоряжения прокуратуры о арестах.

Громкая история дошла до министра юстиции Марты Картабия, которая потребовала "полного отчета о каждом этапе передачи информации и всей цепочке ответственных", отмечает издание.