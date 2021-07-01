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Новое предложение для бизнеса от IDBank-а

Новое предложение для бизнеса от IDBank-а

В рамках сотрудничества с Европейским инвестиционным банком (EIB) IDBank предлагает бизнес-кредиты в драмах РА на выгодных условиях.

Бизнес-кредит предоставляется с целью приобретения основного и/или оборотного капитала для развития и продвижения следующих секторов:

  • сельское хозяйство,
  • переработка сельхозпродукции,
  • туризм,
  • экспорт,
  • промышленность․

Кредитными средствами могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Армения и осуществляющие деятельность в указанных сферах не менее 6 месяцев.

Присоединяясь к третьей кредитной программе Европейского инвестиционного банка «Финансирование частного сектора», IDBank предлагает кредиты от 5 млн до 500 млн драмов РА (в зависимости от бизнес-проекта сумма кредита может превышать указанную сумму). Кредиты предоставляются на срок до 90 месяцев с льготным периодом погашения основной суммы до 30 месяцев. Годовая номинальная процентная ставка по кредиту составляет 8-9,5%, а максимальная фактическая процентная ставка составляет 9,5%.

Более подробно об условиях подачи заявки на получение кредита здесь.

Получить информацию о всех возможностях для бизнеса от IDBank-а Вы можете здесь.

 

БАНК КОНТРОЛИРУЕТСЯ ЦБ РА


 


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