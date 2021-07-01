Выставки, мастер-классы: Армения и Иран подписали меморандум о расширении культурных связей

Между Государственной академией художеств Армении и Академией художеств Исламской Республики Иран подписан меморандум о работе над развитием и интернационализацией высшего образования, расширении академического, культурного и научного сотрудничества и обменов в области образования и исследований.

Как сообщает «Арменпресс», торжественная церемония подписания меморандума состоялась 1 июля в Государственной академии художеств. С армянской стороны его подписал ректор Армянской академии наук Арам Исабекян, с иранской - советник Культурного центра Исламской Республики Иран в Армении Сейед Хоссейн Табатабаи.

После меморандум в посольстве Республики Армения в Тегеране в присутствии посла Исламской Республики Иран в Армении Аббаса Бадахшан Зохури и посла Республики Армения Арташеса Туманяна будет подписан представителем Иранской Академии художеств.

«Между нашими странами глубокие и дружеские связи. Мы знаем Вашу позицию в этом регионе, что очень важно для нашей страны Нас в этих условиях после войны радует предложение такого соглашения. Это начало новой дружбы в области искусства и культуры», - сказал Арам Исабекян и добавил, что имел возможность побывать в Исфахане и восхищен культурой, красотой и чистотой.

Арам Исабекян подчеркнул, что в Исфагане заметно хорошее отношение иранского народа к армянам, который со всей старательностью сохраняет армянские ценности.

Посол Исламской Республики Иран в Республике Армения Абас Бадахшан Зохури подчеркнул, что жители и других городов Ирана очень хорошо относятся к армянам.

Он отметил, что между Ираном и Арменией глубокие и давние исторические и культурные связи. «Иран добился значительных успехов в науке, экономике и во многих других областях. Заметны успехи и в области культуры. Иран никогда не забывает о культурных ценностях, созданных армянами и переданных иранскому народу. В годы существования Советского Союза в культурных отношениях существовали пробелы, которые большими усилиями необходимо было заполнить. Такие встречи и мероприятия будут способствовать большему сближению», - сказал посол.

Аббас Бадахшан Зохури добавил, что 44-дневная война в Арцахе и события, происходящие в регионе, показали, что Армения и Иран должны и дальше развивать связи и сотрудничество в различных сферах и на основе культуры. «В последнее время мы заметили некоторые исторические искажения, которые требуют от нас бдительности и внимания к различным вопросам. Речь идет о недалеких от нас странах. Мы должны попытаться сохранить то, что у нас есть, и не допустить искажения наших исторических и культурных ценностей и памятников», - сказал он.

В мероприятии участие принял и заместитель министра образования и науки Карен Трчунян, который выразил надежду, что сотрудничество будет не только в культуре, но и в области образования, науки, обмена преподавателями и студентами.

Советник Культурного центра Исламской Республики Иран в Армении Сейед Хосейн Табатабаи сказал, что было приложено много совместных усилий, чтобы подписание этого документа стало реальностью, поэтому необходимо предпринять шаги, чтобы все претворить в жизнь.

Он сообщил, что в сотрудничестве с Союзом художников Армении уже был конкурс «Иран моими глазами», в котором участвовали армянские художники. Вскоре будут определены победители, и в Армении откроется выставка. Они полны надежд, что конкурс станет ежегодным.

На церемонии участвовали и президент Союза художников РА Сурен Сафарян, народный артист РА Паравон Мирзоян и другие.

В рамках сотрудничества будут обмен исследованиями, преподавателями, художниками, административным персоналом, мнениями. Будут совместные исследования в различных областях искусства и культуры. Будут семинары, лекции, взаимные краткосрочные учебные курсы по различным темам, мастер-классы, развитие взаимных профессиональных навыков для содействия развитию навыков специалистов, преподавателей и научных работников.