Содействие США, направленное на развитие частного сектора Армении, достигает почти 92 млн долларов

Правительство Армении одобрило проект Указа президента Республики Армения “Об утверждении изменения № 15 Соглашения между Правительством Республики Армения и правительством Соединенных Штатов Америки о содействии более конкурентоспособному и диверсифицированному частному сектору”.

Как сообщает «Арменпресс», согласно обоснованию проекта, общая сумма ассигнований, предоставляемых США, в настоящее время составляет 91,800,980.41 долларов США.

12 мая 2021 года было подписано изменение № 15, предусматривающее осуществление дополнительных финансовых ассигнований в размере 8,200,000 долларов США, которые будут направлены на программы по содействию улучшению инфраструктурных услуг, таких как энергетика и водопользование.

Очередным изменением предусматривается также продление срока действия соглашения до 30 сентября 2025 года.

Правительство одобрило и проект Указа президента Республики Армения “Об утверждении изменения № 10 Соглашения между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве, направленном на развитие наиболее эффективного и подотчетного управления”.

В соответствии с этим, общая сумма предоставляемого Армении содействия США увеличивается на 12,940,000 долларов США, доведя запланированный общий объем инвестиций до 64,340,443 долларов США с целью продолжения реализации программ в рамках соглашения.

Выделяемые средства будут способствовать более эффективной реализации прав и обязанностей граждан и других лиц, задействованию более действенных механизмов защиты прав человека, укреплению связи между государством, частным сектором, субъектами гражданского общества и частными лицами.

Изменения также предусматривают продление срока реализации соглашения с 30 сентября 2023 года по 30 сентября 2025 года.