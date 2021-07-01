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Содействие США, направленное на развитие частного сектора Армении, достигает почти 92 млн долларов

Содействие США, направленное на развитие частного сектора Армении, достигает почти 92 млн долларов

Правительство Армении одобрило проект Указа президента Республики Армения “Об утверждении изменения № 15 Соглашения между Правительством Республики Армения и правительством Соединенных Штатов Америки о содействии более конкурентоспособному и диверсифицированному частному сектору”.

Как сообщает «Арменпресс», согласно обоснованию проекта, общая сумма ассигнований, предоставляемых США, в настоящее время составляет 91,800,980.41 долларов США.

12 мая 2021 года было подписано изменение № 15, предусматривающее осуществление дополнительных финансовых ассигнований в размере 8,200,000 долларов США, которые будут направлены на программы по содействию улучшению инфраструктурных услуг, таких как энергетика и водопользование.

Очередным изменением предусматривается также продление срока действия соглашения до 30 сентября 2025 года.

Правительство одобрило и проект Указа президента Республики Армения “Об утверждении изменения № 10 Соглашения между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве, направленном на развитие наиболее эффективного и подотчетного управления”.

В соответствии с этим, общая сумма предоставляемого Армении содействия США увеличивается на 12,940,000 долларов США, доведя запланированный общий объем инвестиций до 64,340,443 долларов США с целью продолжения реализации программ в рамках соглашения.

Выделяемые средства будут способствовать более эффективной реализации прав и обязанностей граждан и других лиц, задействованию более действенных механизмов защиты прав человека, укреплению связи между государством, частным сектором, субъектами гражданского общества и частными лицами.

Изменения также предусматривают продление срока реализации соглашения с 30 сентября 2023 года по 30 сентября 2025 года.


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