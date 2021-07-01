Обстоятельства 44-дневной войны должны стать предметом серьезного и детального рассмотрения: Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян заявил, что обстоятельства 44-дневной войны в Арцахе должны быть серьезно и тщательно изучены, поскольку есть вопросы, на которые общественность должна получить ответы.

Как сообщает «Арменпресс», Пашинян сказал об этом на торжественном заседании, посвященном 103-й годовщине создания прокуратуры Армении и Дню работника прокуратуры.

«Конечно, это отдельная тема, какая часть должна быть рассмотрена в рамках судебно-правовой системы, какая должна быть обсуждена в комиссиях, или в предусмотренных законодательством других форматах. Но нужно констатировать, что все обстоятельства 44-дневной войны и другие обстоятельства должны быть обязательно рассмотрены там, где есть проблема уголовно-правовой оценки, должна быть дана уголовно-правовая оценка. Они должны быть исследованы, если будут проблемы с оценкой уголовного преступления, должна быть дана уголовная оценка. Там, где есть проблема политической оценки, должна быть дана политическая оценка, но общественность, я думаю, мы все чувствуем эту необходимость, прокуратуре в ближайшем будущем предстоит много работы», - сказал Никол Пашинян.