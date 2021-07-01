Намерение завершить год с двузначным показателем экономического роста остается в силе: Керобян

За последние две недели почти все международные финансовые институты, Центральный банк Армении и правительство скорректировали свои годовые прогнозы экономического роста, значительно повысив их.

Как сообщает Арменпресс, и. о. министра экономики Ваан Керобян после заседания правительства в разговоре с журналистами отметил, это очень хороший знак, бизнес должен понимать и расширять свои инвестиции и деятельность.

«Я считаю, что прогноз роста экономики на 6% также является консервативным. Мы идем по тому пути, о котором я предполагал. Идея завершить год с двузначным показателем экономического роста и этот план остаются в силе», - сказал Керобян.

В начале заседания правительства РА 1 июля исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян заявил, что предусмотренный проектом госбюджета прогноз экономического роста на 3,2% был пересмотрен, и теперь прогнозируется рост на уровне 6%.