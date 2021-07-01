Начала снижаться стоимость сахара, масла, растительных масел и муки
Комиссия по защите конкуренции Республики Армения опубликовала результаты мониторинга цен на ряд товаров широкого потребления - сахарный песок, растительное масло, масло и на муку в период с июня 2020 года по июнь 2021 года. Как сообщает Арменпресс, согласно представленным данным, в последние недели наблюдается некоторое снижение цен на указанные товары.
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