Начала снижаться стоимость сахара, масла, растительных масел и муки

Комиссия по защите конкуренции Республики Армения опубликовала результаты мониторинга цен на ряд товаров широкого потребления - сахарный песок, растительное масло, масло и на муку в период с июня 2020 года по июнь 2021 года. Как сообщает Арменпресс, согласно представленным данным, в последние недели наблюдается некоторое снижение цен на указанные товары.