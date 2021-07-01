В этом году из Армении экспортировано 21 000 тонн абрикосов

Исполняющий обязанности министра экономики Ваан Керобян на заседании правительства коснулся процесса экспорта сельхозпродукции, и по этому поводу выразил удовлетворение. Как сообщает Арменпресс, Ваан Керобян отметил, что пока экспорт абрикосов составил 21 000 тонн против 7,2 тысячи тонн за аналогичный период прошлого года.

«Мы уже превысили прошлогодний объем. В прошлом году этот объем составил 19,7 тыс. тонн, а в этом году уже 21 тыс., и мы надеемся и на лучшие результаты, на 50 - 70% больше только по части абрикосов.

Лучше дело обстоит по сельскохозяйственной продукции и в общем. Мы экспортировали сельхозпродукции примерно в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Думаю, темп сохранится. Этот год будет лучше и 2019-го года, и 2020-го года», - сказал и. о. министра.